Я написал рЕбина Пишу правильно: рЯбина Объясняю: ? Не знаю. Что нужно написать? Привожу пример: ? Не знаю. Что нужно написать?
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Я написал рЕбина Пишу правильно: рЯбина Объясняю: ? Не знаю. Что нужно написать? Привожу пример: ? Не знаю. Что нужно написать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рябина- словарное слово, но по ассоциации можно сказать что от слова рябь.
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