Сообщение о творчестве В.Гоуфа

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Вильгельм Гауф родился 29 ноября 1802, в городе Штутгарт. Известный немецкий новеллист, писатель, представитель литературного течения бидермейер. Гауф родился в семье Фридриха Августа, который работал в министерстве иностранных дел секретарем. Мать Гауфа – Ядвига Вильгельмина Эльзаэссер Гауф. Гауф был второым ребенком в семье. Всего у Ядвиги и Августа было четверо детей. Отец Вильгельма ушел из жизни, когда Гауфу было только семь лет. Это случилось в 1809 году. Мать вместе с детьми была вынуждена переехать в город Тюбинген – город студентов. В доме деда, отца матери, прошло все детство и юность Гауфа. Самое первое образование Гауф получил из дедушкиной библиотеки, он читал книги известных классиков запоем. Затем, в 1818 году Гауф едет учиться в монастырскую школу, а в 1820 году он поступает в университет Тюбингена. Оканчивает университет Гауф через четыре года с ученой степенью доктора теологии и философии. После окончания университета, Гауфа принимают на работу в качестве репетитора в семью барона, министра обороны и генерал Эрнста Югена фон Хёгеля. Гауф стал не только учителем в его семье, но и наставником и другом. Он путешествовал вместе с семьей Хегеля во Францию и северную и южную Германию. Гауф прожил короткую жизнь, но он успел побывать во многих местах: в Бремене, на родине братьев Гримм в Касселе, в Брюсселе, Париже, Антверпене, Лейпциге, Берлине, Дрездене. Точное топографическое описание местности Бремена мы найдем у Гауфа в новелле «Фантасмагория в Бременском винном погребке». Гауф написал для детей барона Хегеля свои Märchen — волшебные сказки, впервые их опубликовали в «Альманахе сказок января 1826 года для сыновей и дочерей знатных сословий». Там имелись такие произведения Гауфа как «Калиф-Аист», «Маленький Мук», некоторые другие, которые сразу же приобрели популярность в немецко-говорящих странах. В России Гауф стал известен прежде всего, переведенными и обработанными рассказами Белинским В. Г., например, такими как «Нищенка с Pon de Arts» и «Отелло». В этом же году Гауф пишет рассказ «Человек с луны» и первую часть романа «Странички мемуаров сатаны». Он был написан в духе фрагментарной прозы, которая по праву получила название гофмановской. Гауф в дальнейших произведениях развивает это направление и полностью его осваивает. Некоторые критики считают, что Гауф, которого по праву называют учеником Гофмана несколько отстает в богатстве языка, но зато намного впереди него в мистике своих произведений, в сюжетности, в разнообразии фабул. Роман Гауфа «Человек с Луны» был наисан им в качестве пародии на известного в те времена автора Генриха Клорена. Клорен, чтобы отомстить Гауфу начал как бы атаковать литературную деятельность Гауфа. Вскоре Гауф пишет новеллу «Спорная проповедь Г. Клорена о „Человеке с Луны“» в саркастическом ключе и излагает в ней свои взгялды на нездоровую и слащавую литературу Клорена, уже наводнившую Германию. Под влиянием романов Вальтера Скотта из под пера Гауфа выходит исторический роман «Лихтенштейн», признанный одним из лучших исторических романов 19 века. Роман приобрел популярность на землях Швабии в Германии, потому что как раз в романе рассказывается об этих землях и самых интересных моментах этого края. «Мемуары сатаны» Гауф дописывает во время поездок в дальние города Германии. В это же время появляется несколько новелл и стихотворений, которые сразу же были переложены на народную музыку. Гауф в январе 1827 года является редактором Штутгартской газеты. В это же время сбывается его мечта – он жениться на своей кузине, в которую он был влюблен с самого детства. Ее звали Лиза Гауф. Но к сожалению, в этом же году Гауф умирает от лихорадки. Гауф оставило миру большое литературное наследие. Его жена после его смерти выпустила три сборника альманахов сказок, а также романы и поэмы.