Напишите пожалуйста стишок для запоминания последовательности планет солнечной системы
География
Напишите пожалуйста стишок для запоминания последовательности планет солнечной системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По порядку все планеты Назовет любой из нас. Раз Меркурий,два Венера, Три Земля ,четыре Марс, Пять Юпитер,шесть Сатурн, Семь Уран ,за ним Нептун. Он восьмым идет по счету. А за ни уже потом, И девятая планета , Под названием Плутон.
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