Напишите пожалуйста стишок для запоминания последовательности планет солнечной системы

Гость: Гость:

По порядку все планеты Назовет любой из нас. Раз Меркурий,два Венера, Три Земля ,четыре Марс, Пять Юпитер,шесть Сатурн, Семь Уран ,за ним Нептун. Он восьмым идет по счету. А за ни уже потом, И девятая планета , Под названием Плутон.