ОЗД 1) 1-3х (под корнем) = 3+х 2) 21 (без корня) + 2х-7 (под корнем) =х 3) х=1 (без) + х+5 (под) 4) х=2-х(под)

Математика
ОЗД 1) 1-3х (под корнем) = 3+х 2) 21 (без корня) + 2х-7 (под корнем) =х 3) х=1 (без) + х+5 (под) 4) х=2-х(под)
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Гость:
1.    Ответ:[-3;] 2. Ответ: [;21] 3.  Ответ: [1;+∞] 4.  Ответ: [0;2]
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