ОЗД 1) 1-3х (под корнем) = 3+х 2) 21 (без корня) + 2х-7 (под корнем) =х 3) х=1 (без) + х+5 (под) 4) х=2-х(под)

Математика

ОЗД 1) 1-3х (под корнем) = 3+х 2) 21 (без корня) + 2х-7 (под корнем) =х 3) х=1 (без) + х+5 (под) 4) х=2-х(под)

Автор: Гость