Тире между подлежащим и сказуемым выраженной одной частью речи примеры
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Тире между подлежащим и сказуемым выраженной одной частью речи примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая радость — работа, в полях, за станком, за столом! Судьба изобретателя — это судьба его изобретений Жизнь прожить — не поле перейти
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