На, растет, река, дорога, вежливая. Составить предложение из "строительного матер??ала"....
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На, растет, река, дорога, вежливая. Составить предложение из "строительного матер??ала"....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дороге река растёт-вежливая.
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