Одноглазое ракообразное животное
Биология
Одноглазое ракообразное животное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это эклок наверное я так думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В букете было 5 красных астр белых на 6 больше чем красных а желтых на 8 меньше чем б??лых сколько было астр каждого цвета в букете
Математика
В букете было 5 красных астр белых на 6 больше чем красных а желтых на 8 меньше чем б??лых сколько было астр каждого цвета в букете
Математика
Помогите пожалуйста мне нужно решить задачу Сначала прошло 30% всего пути, а пото?? 20% остатка. Сколько процентов всего пути осталось пройти?