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Одноимённые гаммы от ноты ре 1 октавы.
Музыка
Одноимённые гаммы от ноты ре 1 октавы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая гамма Ре мажор
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