Однокоренные слова к слову президент
Русский язык
Однокоренные слова к слову президент
Ответ(ы):
Гость:
Сопрезидент, президентский.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
2. A person who likes to meet and spend time with other people is [SOCIABLE]. 3. A person who produces new original ideas and things is [CREATIV...
История
В каком из названных сооружений Московского Кремля проходила церемония венчания на царство московских государей в XV-XVIIвв.? 1)В Благовещенском ...