Одновременно на встречу друг другу вышли 2 поезда: из Москвы-товарный, а из Санкт-П??тербурга- пассажирский. Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше, чем скорость товарного. Накаком расстоянии от Москвы встретятся по...

Гость: Гость:

1) 82 * 1 = 82км прошел скорый за 1ч т.к. скорый двигался на 1ч дольше, значит 48 * 2 = 96км 96 + 82 = 178км - прошли за это время оба поезда 650 - 178 = 472 км - расстояние м/у ними 2) 48 * 3 = 144 км - прошел за 3ч товарный 82 * 2 = 164 км -прошел за 2ч скорый 144 + 164 = 308км - прошли оба поезда 650 - 308 = 342км - расстояние ч/з 3ч после выхода товарного 3) 82 *5 =410км прошел за 5ч скорый 48 * 6 =288км прошел товарный 288 + 410 = 698км - прошли оба поезда ч/з 5ч после выхода скорого Это расстояние больше 650км, значит поезда уже встретились и удаляются друг от друга 698 - 650 = 48 км - такое расстояние м/у поездами ч/з 5ч после выхода скорого