Река,принадлежащая внутреннему стоку ? а)лена б)ангара в)дон г)волга
География
Река,принадлежащая внутреннему стоку ? а)лена б)ангара в)дон г)волга
Ответ(ы):
Гость:
Волга. Т. к. она впадает в Каспийское море, по сути являющееся озером, не имеющем выход в мировой океан.
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