Река,принадлежащая внутреннему стоку ? а)лена б)ангара в)дон г)волга

География
Река,принадлежащая внутреннему стоку ? а)лена б)ангара в)дон г)волга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Волга. Т. к. она впадает в Каспийское море, по сути являющееся озером, не имеющем выход в мировой океан.
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