ЗАДАЧА по Генетике Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извитой шерстью (а) нормальной длины (B) с чистой линией , имеющей прямую длинную шерсть , была скрещена с самцом , который имел извитую длин...

Биология

ЗАДАЧА по Генетике Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извитой шерстью (а) нормальной длины (B) с чистой линией , имеющей прямую длинную шерсть , была скрещена с самцом , который имел извитую длинную шерсть, В потомстве 40% мышей имели прямую длинную шерсть , 40% - Извитую шерсть , нормальной длины, 10% - прямую нормальной длины и 10% - извитую длинную шерсть . Определите генотипы всех особей. Составьте схемы скрещиваний . Какой закон последовательности проявляется в этом скрещивании?

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