ЗАДАЧА по Генетике Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извитой шерстью (а) нормальной длины (B) с чистой линией , имеющей прямую длинную шерсть , была скрещена с самцом , который имел извитую длин...
Биология
ЗАДАЧА по Генетике Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извитой шерстью (а) нормальной длины (B) с чистой линией , имеющей прямую длинную шерсть , была скрещена с самцом , который имел извитую длинную шерсть, В потомстве 40% мышей имели прямую длинную шерсть , 40% - Извитую шерсть , нормальной длины, 10% - прямую нормальной длины и 10% - извитую длинную шерсть . Определите генотипы всех особей. Составьте схемы скрещиваний . Какой закон последовательности проявляется в этом скрещивании?
Ответ(ы):
Гость:
А - прямая шерсть а - извитая шерсть В - шерсть нормальной длины в - длинная шерсть Р: ааВВ * ААвв F1: AaBb * aabb F2: aaBb - извитая, нормальной длины АаВв - прямая, нормальной длины Аавв - прямая, длинная аавв - извитая, длинная Извитая и длинная шерсть у мышей зависят от рецессивных аутосомных генов, расположенных в одной хромосоме на расстоянии 20сМ (20% кроссинговера)
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