Волк погнался за поросёнком, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12м/ с, а поросёнка 10м/с . Успеет ли поросёнок спрятаться от волка в домике, если для этого ему нужно пробежать 300м?

Математика

Волк погнался за поросёнком, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12м/ с, а поросёнка 10м/с . Успеет ли поросёнок спрятаться от волка в домике, если для этого ему нужно пробежать 300м?

Автор: Гость