Волк погнался за поросёнком, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12м/ с, а поросёнка 10м/с . Успеет ли поросёнок спрятаться от волка в домике, если для этого ему нужно пробежать 300м?
Математика
Волк погнался за поросёнком, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12м/ с, а поросёнка 10м/с . Успеет ли поросёнок спрятаться от волка в домике, если для этого ему нужно пробежать 300м?
Ответ(ы):
Гость:
(300+64):12=30,34(с) бежать волку до домика300:10=30(с) поросёнку Ответ: успеет Ниф - Ниф спрятаться в домике
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