Помогите решить, пожалуйста. Составить блок-схему.Сравнить между собой значение величин х и у. Вывести на печать результат сравнения в виде "xgt;y" или "x=y".

Информатика

Помогите решить, пожалуйста. Составить блок-схему.Сравнить между собой значение величин х и у. Вывести на печать результат сравнения в виде "xgt;y" или "x=y".

Автор: Гость