Помогите решить, пожалуйста. Составить блок-схему.Сравнить между собой значение величин х и у. Вывести на печать результат сравнения в виде "xgt;y" или "x=y".
Информатика
Помогите решить, пожалуйста. Составить блок-схему.Сравнить между собой значение величин х и у. Вывести на печать результат сравнения в виде "xgt;y" или "x=y".
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