Как построить д7 в ре мажоре и ля мажоре?
Другие предметы
Как построить д7 в ре мажоре и ля мажоре?
Ответ(ы):
Гость:
D: ля-до#-ми-соль. A: ми-соль#-си-ре.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К 200 г 20-го раствора соляной кислоты добавили 10 гр хлороводорода. Какова массовая доля HCL в получившемся растворе?
История
Предки славян первоначально заселяли территории Западной Европы Центральной ?? Восточной Европы Северной Азии Поволжья
Литература
ПЕРЕД ВАМИ СЛОГОВИЦА. ПОТРУДИТЕСЬ УХИТРИТЬСЯ.СЛОГОВИЦУ РАЗГАДАТЬ,И СЛОВА ВСЕ-ВСЕ НАЗВАТЬ. (ЦИФРЫ -ЭТО СЛОГИ.ОДИНАКОВЫЕ СЛОГИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОДИНАКОВЫМИ...
Физика
Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.
Русский язык
История