2х-2=6+4х 2х+6+=4х-2 -4х-4=2х+8 4х-2=2х+7

Математика
2х-2=6+4х 2х+6+=4х-2 -4х-4=2х+8 4х-2=2х+7
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Гость:
4x-2x=2+7 2x=9 x=9:2 x=4.5
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