ПЕРЕД ВАМИ СЛОГОВИЦА. ПОТРУДИТЕСЬ УХИТРИТЬСЯ.СЛОГОВИЦУ РАЗГАДАТЬ,И СЛОВА ВСЕ-ВСЕ НАЗВАТЬ. (ЦИФРЫ -ЭТО СЛОГИ.ОДИНАКОВЫЕ СЛОГИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОДИНАКОВЫМИ ЦИФРАМИ.) 1-2-3- НА НЕБЕ МОСТ СЕМИ ЦВЕТОВ 4-5-1-С НЕЙ ДРУЖИТ МНОЖЕСТВО ПЕВЦОВ...

Литература

ПЕРЕД ВАМИ СЛОГОВИЦА. ПОТРУДИТЕСЬ УХИТРИТЬСЯ.СЛОГОВИЦУ РАЗГАДАТЬ,И СЛОВА ВСЕ-ВСЕ НАЗВАТЬ. (ЦИФРЫ -ЭТО СЛОГИ.ОДИНАКОВЫЕ СЛОГИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОДИНАКОВЫМИ ЦИФРАМИ.) 1-2-3- НА НЕБЕ МОСТ СЕМИ ЦВЕТОВ 4-5-1-С НЕЙ ДРУЖИТ МНОЖЕСТВО ПЕВЦОВ 6-7-5-МИШЕНЬ ДЛЯ ШАЙБЫ И МЯЧА 6-8-БЬЁТ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ ИЗ КЛЮЧА 7-3-ЕСТЬ У КОЗЫ И У БЫКА РОГА 9-1-ОНА УХОДИТ В ОБЛАКА

Автор: Гость