Длина экватора Луны приближенного равна 10,9 тыс.км Чему равен Диаметр Луны?(Окргул??ть до сотен Километров?

Математика
Длина экватора Луны приближенного равна 10,9 тыс.км Чему равен Диаметр Луны?(Окргул??ть до сотен Километров?
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Экватор разделить на Пи 3469,5777594033183197616660415208 км ~ 3469,58 км

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