Фонетический разбор слова готовить

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Фонетический разбор слова готовить
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Гость:
8 букв.,7 зв.............
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