Где проходят границы между литосферными плитосферными плитами?)) а) по равнинам в) по рекам с) по срединно-океаническим хребтам д) по береговой линии матириков выбирите правильный ответ?))) как назывался единый древний ма...
География
Где проходят границы между литосферными плитосферными плитами?)) а) по равнинам в) по рекам с) по срединно-океаническим хребтам д) по береговой линии матириков выбирите правильный ответ?))) как назывался единый древний материк?)) а) пангея в) гондвана с) евразия д) лавразия выбирете правильный ответ?))) какая страна занимает целый материк? а) россия в) антарктида с) с ш а д) австралия выбирете правильный ответ?))
Ответ(ы):
Гость:
1 ответ с 2 Пангея 3 Австралия
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