Уподибнення приголосных видбувавается за вымовы кожного слова рядка А боротьба,злисть В зсунуты довидка Б граешься,швидкый Г вуздечци, клавиатура
Українська мова
Уподибнення приголосных видбувавается за вымовы кожного слова рядка А боротьба,злисть В зсунуты довидка Б граешься,швидкый Г вуздечци, клавиатура
Ответ(ы):
Гость:
А боротьба, злість У першому слові т уподібнюється до д, а в другому твердий с уподібнюється до м"якого т і сам стає м"яким.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Представь себе ребёнком, который откликнулся на объявление Ивана Васильевича. Жил был дедушка Иван Васильевич, а внуков у де...
Алгебра
Вычислите 2^( в степени корень3) * 2^2-корень 3 2) (5^корень2)^корень 2 3) 4^п-2 : 4^п-3 вычислите предел 1) Lim ( 1+1/2n) ^n 2) Lim (3n...
Русский язык