Найди Р прямоугольника со сторонами 8 см и 4 см
Математика
Найди Р прямоугольника со сторонами 8 см и 4 см
Ответ(ы):
Гость:
8+4=12 12*2=24 Р=24 ))))))))))))))
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