За 2 часа электропоезд прошёл 7 расстояния между начальным и конечным пунктами .пр??чем за первый час он прошел 4 этого расстояния .какую часть всего расстояния электропоезд прошел за 2 час?

Математика

За 2 часа электропоезд прошёл 7 расстояния между начальным и конечным пунктами .пр??чем за первый час он прошел 4 этого расстояния .какую часть всего расстояния электропоезд прошел за 2 час?

Автор: Гость