За 2 часа электропоезд прошёл 7 расстояния между начальным и конечным пунктами .пр??чем за первый час он прошел 4 этого расстояния .какую часть всего расстояния электропоезд прошел за 2 час?
Математика
За 2 часа электропоезд прошёл 7 расстояния между начальным и конечным пунктами .пр??чем за первый час он прошел 4 этого расстояния .какую часть всего расстояния электропоезд прошел за 2 час?
Ответ(ы):
Гость:
3/7 расстояния Потому что потому я не знаю как об снить
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