Укажи мягкий слог -слияния:1-па, 2-лю, 3-су, 4-ды
Русский язык
Укажи мягкий слог -слияния:1-па, 2-лю, 3-су, 4-ды
Ответ(ы):
Гость:
2)лю так как л сам по себе мягкий+ю
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