Школьник проводит свой день так: 1/4 рабочий день в школе, 1/15 делая уроки и спит 7/20 д??я. Рассчитайте сколько школьник отдыхает.

Математика

Школьник проводит свой день так: 1/4 рабочий день в школе, 1/15 делая уроки и спит 7/20 д??я. Рассчитайте сколько школьник отдыхает.

Автор: Гость