Определите страну по её краткому описанию это крупное государство,расположенное преимущественно в Южном полушарии,входит в десятку крупнейших по площади стран мира.Страна богата различными природными ресурсами,особенно велики е...
География
Определите страну по её краткому описанию это крупное государство,расположенное преимущественно в Южном полушарии,входит в десятку крупнейших по площади стран мира.Страна богата различными природными ресурсами,особенно велики ее лесные и водные ресурсы.Кроме того,велики запасы различных рудных полезных ископаемых. СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Бразилия! Возможно Австралия, но скорей всего Бразилия
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