Определите страну по её краткому описанию это крупное государство,расположенное преимущественно в Южном полушарии,входит в десятку крупнейших по площади стран мира.Страна богата различными природными ресурсами,особенно велики е...

География

Определите страну по её краткому описанию это крупное государство,расположенное преимущественно в Южном полушарии,входит в десятку крупнейших по площади стран мира.Страна богата различными природными ресурсами,особенно велики ее лесные и водные ресурсы.Кроме того,велики запасы различных рудных полезных ископаемых. СРОЧНО!!!

Автор: Гость