Решите систему уравнений x-y=-5 x^2-2xy-y^2=17
Алгебра
Решите систему уравнений x-y=-5 x^2-2xy-y^2=17
Ответ(ы):
Гость:
Y=x+5 x^2-2xy-y^2+y^2-y^2=17 => (x-y)^2-2y^2=17 => (x+x+5)^2-2(x+5)=17 => (2x+5)^2-2(x+5)=17 => 4x^2+20x+25-2x-10-17=0 => 4x^2+18x-2=0 / 2 => 2x^2+9x-1=0 => D=81+4*2=89 => x1=-9 + или - кв.корень из 89 / 4. Наверное.
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