Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.

Физика

Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.

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