Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.
Физика
Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.
Ответ(ы):
Гость:
к дано приписываем ускорение g=10м/с(в квадрате)по формуле времени подъема получается t=Vo/gt=30м/с : 10 м/с(в квадрате) = 3 сек
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