К 200 г 20-го раствора соляной кислоты добавили 10 гр хлороводорода. Какова массовая доля HCL в получившемся растворе?

Химия

К 200 г 20-го раствора соляной кислоты добавили 10 гр хлороводорода. Какова массовая доля HCL в получившемся растворе?

Автор: Гость