К 200 г 20-го раствора соляной кислоты добавили 10 гр хлороводорода. Какова массовая доля HCL в получившемся растворе?
Химия
К 200 г 20-го раствора соляной кислоты добавили 10 гр хлороводорода. Какова массовая доля HCL в получившемся растворе?
Ответ(ы):
Гость:
Ищем первоначальную массу кислоты 200:100*20=40г 40+10=50 масса после прибавления 50:210*100=23,8 процента, удачи в учебе!
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