Предки славян первоначально заселяли территории Западной Европы Центральной ?? Восточной Европы Северной Азии Поволжья

История
Предки славян первоначально заселяли территории Западной Европы Центральной ?? Восточной Европы Северной Азии Поволжья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предки славян заселинены в Западной Европе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2х-2=6+4х 2х+6+=4х-2 -4х-4=2х+8 4х-2=2х+7
Ответить
Литература
ПЕРЕД ВАМИ СЛОГОВИЦА. ПОТРУДИТЕСЬ УХИТРИТЬСЯ.СЛОГОВИЦУ РАЗГАДАТЬ,И СЛОВА ВСЕ-ВСЕ НАЗВАТЬ. (ЦИФРЫ -ЭТО СЛОГИ.ОДИНАКОВЫЕ СЛОГИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОДИНАКОВЫМИ...
Ответить
Физика
Через сколько секунд мяч будет на высоте 25 метров, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с.
Ответить
Русский язык
Напишите мини сочинение на тему "Вид из окна".
Ответить
История
В чем отличие родовой общины от соседской как сказался переход соседской общины на жизни людей
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений x-y=-5 x^2-2xy-y^2=17
Ответить
Математика
Длина экватора Луны приближенного равна 10,9 тыс.км Чему равен Диаметр Луны?(Окргул??ть до сотен Километров?
Ответить
География
Определите страну по её краткому описанию это крупное государство,расположенное преимущественно в Южном полушарии,входит в десятку крупнейших по пл...
Ответить
Математика
Реши задача,какой ответ
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова готовить
Ответить