Какой частью речи являются слова kind sweet clever friendly noisy funny naughty caring

Английский язык
Какой частью речи являются слова kind sweet clever friendly noisy funny naughty caring
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