Какие рыбы кроме карась ещё есть?какие земноводные есть?пресмыкающиеся уж и т.д?птицы Гусь и т.д?звери корова и т.д?
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Какие рыбы кроме карась ещё есть?какие земноводные есть?пресмыкающиеся уж и т.д?птицы Гусь и т.д?звери корова и т.д?
Ответ(ы):
Гость:
Рыбы:карп,окунь,вобла,осетр,фарель.земноводные:наверно крокодил.пресмыкающиеся:ящерицы
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