Какие рыбы кроме карась ещё есть?какие земноводные есть?пресмыкающиеся уж и т.д?птицы Гусь и т.д?звери корова и т.д?

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Какие рыбы кроме карась ещё есть?какие земноводные есть?пресмыкающиеся уж и т.д?птицы Гусь и т.д?звери корова и т.д?

Автор: Гость