Чтобы шить блузку нужно 6/11 куска материи а на юбку 4/11 какая часть материи требуется для пошива юбки и блузки?

Математика

Чтобы шить блузку нужно 6/11 куска материи а на юбку 4/11 какая часть материи требуется для пошива юбки и блузки?

Автор: Гость