Чтобы шить блузку нужно 6/11 куска материи а на юбку 4/11 какая часть материи требуется для пошива юбки и блузки?
Математика
Чтобы шить блузку нужно 6/11 куска материи а на юбку 4/11 какая часть материи требуется для пошива юбки и блузки?
Ответ(ы):
Гость:
6/11+4/11=10/11 части Ответ: 10/11 части
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