Огненным, красным, чистом, это прилагательные?

Русский язык
Огненным, красным, чистом, это прилагательные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,это прилагательные
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