Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 15 метров,а ширина 5 метров.3 част?? огорода засажена помидорами.Какова площадь огорода,занятая помидорами
Математика
Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 15 метров,а ширина 5 метров.3 част?? огорода засажена помидорами.Какова площадь огорода,занятая помидорами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*5 = 75 (кв. м) площадь огорода 2) 75:3 = 25 (кв. м) часть которая засажена помидорами Ответ: 25 кв. м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты о...
Другие предметы
Математика
На школьном дворе работали 7 мальчиков и 3 девочки двое детей закончили работу ско??ько детей осталось работать Объясните как рассуждали Оля Юля и ...