Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 15 метров,а ширина 5 метров.3 част?? огорода засажена помидорами.Какова площадь огорода,занятая помидорами

Математика
Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 15 метров,а ширина 5 метров.3 част?? огорода засажена помидорами.Какова площадь огорода,занятая помидорами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*5 = 75 (кв. м) площадь огорода 2) 75:3 = 25 (кв. м)  часть которая засажена помидорами Ответ: 25 кв. м
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