Охарактеризовать уклад казаков Запорожской Сечи
Литература
Охарактеризовать уклад казаков Запорожской Сечи
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Гость:
Повесть «Капитанская дочка» Пушкина очень мне запомнилась. Может быть, это и не «энциклопедия жизни», как «Евгений Онегин», но это произведение тоже может очень многое рассказать о русском народе. На первый взгляд может показаться, что тема книги – восстание Пугачева, но на самом деле все глубже. Эта повесть раскрывает перед нами вопросы чести и нравственности. Главный герой повести Петр очень мне понравился и показался близким. На момент начала военной службы это самый обычный молодой человек, не совершивший ничего особенного. Многие из нас могли бы сравнить его с собой. Но, столкнувшись с трудностями, Петр показывает себя с лучшей стороны. Это помогло мне понять, что героями люди не рождаются, и быть благородным и честным – это выбор.
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