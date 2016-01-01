Распределить слова по видам орфограмм " Ь после шипящих в различных частях речи" 1) в существительных ; 2) в кратких прилагательных; 3) в наречиях; 4) в глаголах; 5) в частицах Ночь.., дремуч.., настеж.., сплошь.., замуж.., т...

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Распределить слова по видам орфограмм " Ь после шипящих в различных частях речи" 1) в существительных ; 2) в кратких прилагательных; 3) в наречиях; 4) в глаголах; 5) в частицах Ночь.., дремуч.., настеж.., сплошь.., замуж.., товарищ.., щёлоч.., несколько встреч.., плащ.., невмоч.., биш.., горяч.., точ..- в -точ.., иш.., сядеш.., отреж.., назнач..те, леч.., обжеч..ся, испеч.., клянёш..ся, помощ.., невтерпёж.., блаж.., мимо пастбища.., ждёш.., вовлеч.., съеш.., тащиш.., вскач.., мелоч.., гуаш.., луч.., дич.., виш.., уж..

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