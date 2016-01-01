Распределить слова по видам орфограмм " Ь после шипящих в различных частях речи" 1) в существительных ; 2) в кратких прилагательных; 3) в наречиях; 4) в глаголах; 5) в частицах Ночь.., дремуч.., настеж.., сплошь.., замуж.., т...

Русский язык
Распределить слова по видам орфограмм " Ь после шипящих в различных частях речи" 1) в существительных ; 2) в кратких прилагательных; 3) в наречиях; 4) в глаголах; 5) в частицах Ночь.., дремуч.., настеж.., сплошь.., замуж.., товарищ.., щёлоч.., несколько встреч.., плащ.., невмоч.., биш.., горяч.., точ..- в -точ.., иш.., сядеш.., отреж.., назнач..те, леч.., обжеч..ся, испеч.., клянёш..ся, помощ.., невтерпёж.., блаж.., мимо пастбища.., ждёш.., вовлеч.., съеш.., тащиш.., вскач.., мелоч.., гуаш.., луч.., дич.., виш.., уж..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь (1), дремуч (2), настежь (3), сплошь (3), замуж (3), товарищ (1), щёлочь (1), несколько встреч (1), плащ (1), невмочь (3), бишь (5), горяч (2) , точь- в -точь (3), ишь(5), сядешь (4), отрежь(4), назначьте(4), лечь(1), обжечься(4), испечь(4), клянёшься(4), помощь(1), невтерпёжь(3), блажь(1)., мимо пастбищ (1), ждёшь (4), вовлечь(4), съешь(4), тащишь(4)., вскачь (3), мелочь(1), гуашь(1), луч(1), дичь (1), вишь (4), уж (1, 5)
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