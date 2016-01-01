Споры внутри споранкия не образуются у а) мукора Б) пенецила в) щитовника г) плауна
Биология
Споры внутри споранкия не образуются у а) мукора Б) пенецила в) щитовника г) плауна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У споранкия (в) так как стала Оорта лады илы души
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