Почему народности населяющие север россии похожи по своим признакми с представителями монголодной расы

География
Почему народности населяющие север россии похожи по своим признакми с представителями монголодной расы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на севере сильные ветра и очень холодно,из-за этого население маленького роста и с вытянутыми глазами и очень похожи на монголодную рассу
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