Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси

Физика

Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси

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