Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси

Физика
Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано c=4200  Дж/кгград m1=0.2 кг t1=10 C m2=0.4 кг t2=40C T-? Q1=m1c(T-t1)   Q2=m2c(t2-T)   Q2=Q1 m1c(T-t1)=m2c(t2-T)      m1(T-t1)=m2(t2-T)    T=(m1t1+m2t2)/(m1+m2)   Дерзай
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