Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси
Физика
Смешали 200г воды при температуре 10 градусов и 400 г воды при температуре 40 градусов .Определите температуру смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано c=4200 Дж/кгград m1=0.2 кг t1=10 C m2=0.4 кг t2=40C T-? Q1=m1c(T-t1) Q2=m2c(t2-T) Q2=Q1 m1c(T-t1)=m2c(t2-T) m1(T-t1)=m2(t2-T) T=(m1t1+m2t2)/(m1+m2) Дерзай
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