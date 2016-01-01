Составьте схемы к предложениям. буду очень благодарна

Русский язык
Составьте схемы к предложениям. буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) [- =] и [=,в- =]. 3) [= -] и [= -,-]. 4) [ - =] и [=,а - =] ♥
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