Охарактеризуйте Юнистіана як державного діяча. У якій сфері діяльність Юнистіана була найбільш успішна для життя імперії, а у якій мала впив і на майбутнє Європи? Як це позначилося на житті в імперії і Європі?

История

Охарактеризуйте Юнистіана як державного діяча. У якій сфері діяльність Юнистіана була найбільш успішна для життя імперії, а у якій мала впив і на майбутнє Європи? Як це позначилося на житті в імперії і Європі?

Автор: Гость