Охарактеризуйте Юнистіана як державного діяча. У якій сфері діяльність Юнистіана була найбільш успішна для життя імперії, а у якій мала впив і на майбутнє Європи? Як це позначилося на житті в імперії і Європі?

История
Охарактеризуйте Юнистіана як державного діяча. У якій сфері діяльність Юнистіана була найбільш успішна для життя імперії, а у якій мала впив і на майбутнє Європи? Як це позначилося на житті в імперії і Європі?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, но я Русский, и украинский язык не понимаю напиши по Русски, может тогда я помогу тебе с этим заданием 
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