Охарактеризуйте план БАРБАРОССА, Какую задачу он ставил

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Охарактеризуйте план БАРБАРОССА, Какую задачу он ставил
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Гость:
План «Барбаросса» передбачав швидкоплинну військову кампанію з повним розгромом Червоної Армії та захопленням європейської частини СРСР по лінії Волга-Архангельськ. Незважаючи на початковий успіх німецьких військ, завершити операцію у встановлені терміни Вермахту не вдалось,в ійна переросла в широкомасштабну та довготривалу.
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