Охарактеризуйте последствия княжеских междоусобиц можно ли сказать что в резуль??ате этой борьбы кто то оказывался в выиграше

Гость: Гость:

1. Упор делался не на репрессии, хотя и без них нельзя было обойтись, а на профилактические меры. Царь отписал часть земель в своё личное владения, они были названы опричниной. 2. Сформирована новая система управления: опричный двор, Думу, особая гвардия из тысячи воинов. 3. Переселение землевладельцев, невошедших в опричнину. 4. Передача земель выселенной знати опричникам. 5. Разгром Новгорода. 6. В 1567 году в опричнину взяли Кострому, там также провели «перебор». В 1568 году то же самое было проделано с Белозерским уездом. В 1569 году в опричнину взяли Ярославль, Ростов и Пошехонье. Вывод: В результате всего царь примерно за 4 года решил основную задачу – ликвидацию крупных вотчин и формировавшихся вокруг них группировок знати.