Охарактеризуйте последствия княжеских междоусобиц можно ли сказать что в резуль??ате этой борьбы кто то оказывался в выиграше

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Охарактеризуйте последствия княжеских междоусобиц можно ли сказать что в резуль??ате этой борьбы кто то оказывался в выиграше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Упор делался не на репрессии, хотя и без них нельзя было обойтись, а на профилактические меры. Царь отписал часть земель в своё личное владения, они были названы опричниной.   2. Сформирована новая система управления: опричный двор, Думу, особая гвардия из тысячи воинов.   3. Переселение землевладельцев,  невошедших в опричнину.   4. Передача земель выселенной знати опричникам.   5. Разгром Новгорода.   6. В 1567 году в опричнину  взяли Кострому, там также провели «перебор». В 1568 году то же самое было проделано с Белозерским уездом. В 1569 году в опричнину  взяли Ярославль, Ростов и Пошехонье.   Вывод: В результате всего царь примерно за 4 года решил основную  задачу – ликвидацию крупных вотчин и формировавшихся вокруг них группировок знати.

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