Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость приобретает лодка в момент выстрела, если масса охотника равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя начальная скорость дроби 320 м/с?

Физика

Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость приобретает лодка в момент выстрела, если масса охотника равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя начальная скорость дроби 320 м/с?

Автор: Гость