Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость приобретает лодка в момент выстрела, если масса охотника равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя начальная скорость дроби 320 м/с?

Физика
Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость приобретает лодка в момент выстрела, если масса охотника равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя начальная скорость дроби 320 м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано M=70 кг  Vo=0  m=0,035кг  U=320 м/с    V- ? по закону сохранения импульса 0=m*U-M*V V=m*v/M=0,035*320/70=0,16 м/с
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