Охраняемые виды покрытосеменных растений

Биология
Охраняемые виды покрытосеменных растений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Красную книгу занесено 23 вида злаков: ковыль камнелюбивый, ковыль мелкоопушенный, ковыль уклоняющийся, мятлик разноцветный, пырей ковыль листный и др. все они являются покрытосеменными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же п...
Ответить
Математика
Развертка боковой поверхности цилиндра является квадратом диагональ которого равна 10 см.Найти площадь боковой поверхности цилиндра
Ответить
Химия
NaCl степень окисления cl
Ответить
Русский язык
Глагол: ты, она, её, этот, он, я тебе, этими, меня. Что-бы были употреблёны в разном времени.
Ответить
Алгебра
Решите уравнение а) 2хв квадрате -18=0 б)3х в квадрате -12=0 в)5х в квадрате + 14 х -3= 0
Ответить