Охраняемые виды покрытосеменных растений
Биология
Охраняемые виды покрытосеменных растений
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В Красную книгу занесено 23 вида злаков: ковыль камнелюбивый, ковыль мелкоопушенный, ковыль уклоняющийся, мятлик разноцветный, пырей ковыль листный и др. все они являются покрытосеменными.
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