Около дома стояло 3 легковые машины.Сколько всего колес у этих машин? сделай схема??ический рисунок. Реши задачу умножением

Математика

Около дома стояло 3 легковые машины.Сколько всего колес у этих машин? сделай схема??ический рисунок. Реши задачу умножением

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