Около дома стояло 3 легковые машины.Сколько всего колес у этих машин? сделай схема??ический рисунок. Реши задачу умножением
Математика
Около дома стояло 3 легковые машины.Сколько всего колес у этих машин? сделай схема??ический рисунок. Реши задачу умножением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У авто 4 колеса 3*4=12 колес у 3-х машин
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