Помогите пожалуйста, срочно нужно! Второе задание, учебник Чекин. (Фото приложила)

Математика
Помогите пожалуйста, срочно нужно! Второе задание, учебник Чекин. (Фото приложила)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение  8 * 6 - 5 * 9 = 3 задание  №3 237 + 5 * 8 = 277     289 - 4 * 3 = 277 237 + 5 * 8 = 289 - 4 * 3        равенство           277 = 277 315 - 6 * 4 = 291 234 + 6 * 7 = 276
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