Помогите пожалуйста, срочно нужно! Второе задание, учебник Чекин. (Фото приложила)
Математика
Помогите пожалуйста, срочно нужно! Второе задание, учебник Чекин. (Фото приложила)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение 8 * 6 - 5 * 9 = 3 задание №3 237 + 5 * 8 = 277 289 - 4 * 3 = 277 237 + 5 * 8 = 289 - 4 * 3 равенство 277 = 277 315 - 6 * 4 = 291 234 + 6 * 7 = 276
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