0.24:4+15,3:5+12,4:8+0.15:30 письменно

Математика
0.24:4+15,3:5+12,4:8+0.15:30 письменно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,06+3,06+1,55+0,005=4,675
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