Как определить температуру предмета, нагретого в пламени, если у вас имеется еще калориметр с холодной водой, термометр, весы с разновесами, таблицы?
Физика
Как определить температуру предмета, нагретого в пламени, если у вас имеется еще калориметр с холодной водой, термометр, весы с разновесами, таблицы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) измерить температуру воды t1 2) измерить массу воды в калориметре 3) измерить массу тела которое надо нагреть m2 4) положить нагретое тело в калориметр и измерить общую температуру воды и охлажденного тела 5 провести вычисления Q1=c1*m1*(t-t1)- тепло которое получила вода Q2=c2*m2*(t2-t) - тепло которое отдает нагретое тело c2*m2*(t2-t)=c1*m1*(t-t1) t2=t+c*m1*(t-t1)/c2*m2
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